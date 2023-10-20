حالة الطقس: أجواء غائمة ولطيفة

يكون الطقس اليوم، الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف لطيفا نهارا وباردا نسبيا إلى بارد ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف لطيفا نهارا وباردا نسبيا إلى بارد ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي الليلة المقبلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا إلى بارد، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا لطيفا نهارا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا إلى حار جافا نهارا ولطيفا ليلا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا إلى حار جافا نهارا ولطيفا ليلا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.