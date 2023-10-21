حالة الطقس: أجواء حارة نسبيًا تنخفض مساءً

درجات الحرارة تشهد ارتفاعًا لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 4 درجات مئوية خلال ساعات النهار تميل للبرودة قليلاً خلال المساء والليل

يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، السبت، لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بعدة درجات، ويكون الطقس صافيًا وحارًا نسبيًا خلال ساعات النهار في معظم المناطق، ومائلاً للبرودة خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق الجبال.

تغطية متواصلة في قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

الأحد: توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل يميل قليلاً للبرودة فوق الجبال.

الاثنين: تستمر الأجواء صافية وحارة نسبيًا إلى حارة خلال ساعات النهار ولطيفة خلال ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها السنوية العامة.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة، ويكون الطقس صافيًا إلى غائمٍ جزئيًا وحارًا نسبيًا خلال ساعات النهار، ويميل للبرودة خلال ساعات المساء والليل.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع من جديد على درجات الحرارة لتبتعد أكثر فوق معدلاتها، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات النهار ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل.