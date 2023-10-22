حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية. الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا حارا نسبيا إلى حار جافا نهارا ولطيفا ليلا.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تابعوا قناة موقع "عرب 48" عبر منصة "تيليغرام" للأخبار أولا بأول

في يوم الإثنين، يبقى الجو غائما جزئيا، حارا نسبيا إلى حار، جافا نهارا ولطيفا ليلا.

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا، حارا نسبيا إلى حار، جافا نهارا وباردا نسبيا ليلا.

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويسود جو شبه صيفي في كافة المناطق، بما في ذلك الجبلية منها.

تكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. مع ساعات المساء والليل يصبح الحو منعشا للغاية.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية، وتسود أجواء حارة نسبيا، بما في ذلك المناطق الجبلية مع جو صافي بالعموم.

ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا جدا.