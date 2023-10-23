حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ولطيفة ليلا

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية. الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، وغائما جزئيا، حارا نسبيا إلى حار، جافا نهارا ولطيفا ليلا.

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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أما في يوم الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا، حارا نسبيا إلى حار، جافا نهارا وباردا نسبيا ليلا.

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي درجتين.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويسود جو شبه صيفي في كافة المناطق، بما في ذلك الجبلية منها.

تكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. مع ساعات المساء والليل يصبح الحو منعشا للغاية.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية، وتسود أجواء حارة نسبيا، بما في ذلك المناطق الجبلية مع جو صافي بالعموم. ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا جدا.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وتبقى الأجواء صيفية، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو3 درجات مئوية، مع ساعات المساء والليل يصبح الحو منعشا ولطيفا.