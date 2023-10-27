حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

تبقى الأجواء صيفية، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، مع ساعات المساء والليل يصبح الحو منعشا ولطيفا.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يطرأ، اليوم الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وتبقى الأجواء صيفية، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، مع ساعات المساء والليل يصبح الحو منعشا ولطيفا. والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وتبقى الأجواء صيفية بشكل كبير. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. مع ساعات المساء والليل يصبح الحو منعشا ولطيفا كما الأيام السابقة. والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات. وتبقى الأجواء صيفية نهارا مع كميات من السحب المتوسطة. ويسود جو لطيف ومنعش خاصة في الجبال ليلا وفجرا. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: لن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقي أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 إلى 5 درجات مئوية. وتبقى الأجواء صيفية تماما في ساعات النهار مع كميات من السحب المتوسطة. ويسود جو لطيف ومنعش خاصة في الجبال ليلا وفجرا.

الثلاثاء: لا تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بشكل لافت. وتبقى الأجواء صيفية تماما في ساعات النهار. ويسود جو لطيف ومنعش خاصة في الجبال ليلا وفجرا.