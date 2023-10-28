حالة الطقس: أجواء غير مستقرة غائمة جزئيًا

انخفاض في درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة والطقس يبقى غير مستقر غائمًا جزئيًا إلى غائم وسط توقعات بهطول زخات من المطر في بعض المناطق حول الظهيرة والعصر.

تنخفض درجات الحرارة، اليوم السبت، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة، ويبقى الطقس غير مستقر غائمًا جزئيًا إلى غائم، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات من المطر في بعض المناطق حول الظهيرة والعصر، ويميل الطقس للبرودة خلال ساعات المساء والليل.

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الأحد: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها السنوية العامة مع تراجع في حدة الأجواء الحارة نهارًا، وتغطي السماء غيوم متفاوتة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية في بعض المناطق، ويميل الطقس للبرودة فوق الجبال خلال ساعات المساء والليل.

الاثنين: يكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم خلال ساعات النهار مع استمرار فرص هطول زخات محلية رعدية من الأمطار في بعض المناطق، ويميل للبرودة خلال ساعات المساء والليل، وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة.

الثلاثاء: تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة، ويستمر الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم نهارًا، ويحتمل سقوط امطار متفرقة، وباردًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل.