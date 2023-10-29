حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الجمعة

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق. الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا إلى حار نهارا، وباردا نسبيا ليلا.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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أما في يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم حارا نسبيا نهارا.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا إلى حار نهارا.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسود أجواء خريفية لطيفة في مختلف المناطق.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب. مع المساء، تصبح الأجواء باردة في الجبال ومنعشة في باقي المناطق.

في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية لطيفة في مختلف المناطق.

وتغطي السماء كميات من السحب. مع المساء تصبح الأجواء باردة في الجبال ومنعشة في باقي المناطق.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة. وتسود أجواء خريفية معتدلة تماما في كافة المناطق، مع كميات من السحب العالية. مع المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا.