حالة الطقس: أجواء حارة واحتمال سقوط أمطار متفرقة

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق. الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا حارا نسبيا إلى حار نهارا.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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أما في يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا نهارا ولطيفا ليلا.

ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام.

وتتأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوي، ويتوقع سقوط أمطار عشوائية ومتفرقة على بعض المناطق من البلاد، خصوصا المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية لطيفة في مختلف المناطق.

وتغطي السماء كميات من السحب. مع المساء تصبح الأجواء باردة في الجبال ومنعشة في باقي المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة. وتسود أجواء خريفية معتدلة تماما في كافة المناطق، مع كميات من السحب العالية. مع المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.