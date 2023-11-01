حالة الطقس: أجواء حارة وغير مستقرة

تتأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوي، ويتوقع سقوط أمطار عشوائية ومتفرقة على بعض المناطق من البلاد، خصوصا المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

يتوقع الراصد أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا حارا نسبيا نهارا ولطيفا ليلا. ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام.

وتتأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوي، ويتوقع سقوط أمطار عشوائية ومتفرقة على بعض المناطق من البلاد، خصوصا المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية لطيفة في مختلف المناطق.

وتغطي السماء كميات من السحب. مع المساء تصبح الأجواء باردة في الجبال ومنعشة في باقي المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة. وتسود أجواء خريفية معتدلة تماما في كافة المناطق، مع كميات من السحب العالية. مع المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الأجواء خريفية شديدة الدفء والاعتدال خاصة في المناطق الجبلية، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا جدا.