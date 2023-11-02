حالة الطقس: أجواء خريفية لطيفة حتى السبت

تغطي السماء كميات من السحب. مع المساء تصبح الأجواء باردة في الجبال ومنعشة في باقي المناطق. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتسود أجواء خريفية لطيفة في مختلف المناطق.

وتغطي السماء كميات من السحب. مع المساء تصبح الأجواء باردة في الجبال ومنعشة في باقي المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة. وتسود أجواء خريفية معتدلة تماما في كافة المناطق، مع كميات من السحب العالية. مع المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الأجواء خريفية شديدة الدفء والاعتدال خاصة في المناطق الجبلية.

تغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا جدا.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء شديدة الدفء والاعتدال خاصة في المناطق الجبلية وأجواء شبه صيفية.

وتغطي السماء كميات متفرقة من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا جدا.

أما في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسود أجواء خريفية لطيفة في مختلف المناطق.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب. مع المساء تصبح الأجواء باردة في الجبال ومنعشة في باقي المناطق.