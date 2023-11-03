حالة الطقس: أجواء غائمة وحارة

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا نهارا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يكون الجو اليوم، الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا نهارا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي الليلة المقبلة، يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد، السبت، صافيا بوجه عام وحارا نسبيا نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتتوقع دائرة الأرصاد بأن يكون الجو، يوم الأحد المقبل، صافيا بوجه عام وحارا نسبيا نهارا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الإثنين المقبل فيكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا نهارا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.