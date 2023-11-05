حالة الطقس: أجواء خريفية حارة حتى الجمعة

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء شديدة الدفء والاعتدال خاصة في المناطق الجبلية وأجواء شبه صيفية. تغطي السماء كميات متفرقة من السحب على ارتفاعات مختلفة، ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا جدا.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافيا بوجه عام وحارا نسبيا نهارا.

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء شديدة الدفء والاعتدال خاصة في المناطق الجبلية وأجواء شبه صيفية.

وتغطي السماء كميات متفرقة من السحب على ارتفاعات مختلفة، ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا جدا.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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في يوم الإثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا نهارا.

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية لطيفة في مختلف المناطق.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب. مع المساء تصبح الأجواء باردة في الجبال، ومنعشة في باقي المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا نهارا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

وتبقى الأجواء خريفية لطيفة في مختلف المناطق، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب.

مع المساء تصبح الأجواء باردة في الجبال، ومنعشة في باقي المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، لا تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بشكل لافت، بما يصل إلى أكثر من 5 درجات مئوية.

وتبقى الأجواء صيفية في ساعات النهار، وتسود أجواء لطيفة ومنعشة، خاصة في الجبال ليلا وفجرا.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء خريفية لطيفة في مختلف المناطق. وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية.

وتغطي السماء كميات من السحب العالية، مع المساء تصبح الأجواء باردة في الجبال، ومنعشة في باقي المناطق.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة. وتسود أجواء خريفية معتدلة تماما في كافة المناطق مع كميات من السحب العالية.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات، مع المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا.