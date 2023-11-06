حالة الطقس: أجواء خريفية لطيفة

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية لطيفة في مختلف المناطق. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب. مع المساء تصبح الأجواء باردة في الجبال، ومنعشة في باقي المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، صافيا بوجه عام وحارا نسبيا نهارا.

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية لطيفة في مختلف المناطق.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب. مع المساء تصبح الأجواء باردة في الجبال، ومنعشة في باقي المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات تابعوا قناة موقع "عرب 48" عبر منصة "تيليغرام" للأخبار أولا بأول في يوم الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا نهارا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

وتبقى الأجواء خريفية لطيفة في مختلف المناطق، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب.

مع المساء تصبح الأجواء باردة في الجبال، ومنعشة في باقي المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، لا تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بشكل لافت، بما يصل إلى أكثر من 5 درجات مئوية.

وتبقى الأجواء صيفية في ساعات النهار، وتسود أجواء لطيفة ومنعشة، خاصة في الجبال ليلا وفجرا.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء خريفية لطيفة في مختلف المناطق. وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية.

وتغطي السماء كميات من السحب العالية، مع المساء تصبح الأجواء باردة في الجبال، ومنعشة في باقي المناطق.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة. وتسود أجواء خريفية معتدلة تماما في كافة المناطق مع كميات من السحب العالية.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات، مع المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا.