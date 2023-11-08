حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ومنعشة ليلا

تبقى الأجواء صيفية في ساعات النهار، وتسود أجواء لطيفة ومنعشة، خاصة في الجبال ليلا وفجرا. الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي ألا يحدث أي تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بشكل لافت، بما يصل إلى أكثر من 5 درجات مئوية.

وتبقى الأجواء صيفية في ساعات النهار، وتسود أجواء لطيفة ومنعشة، خاصة في الجبال ليلا وفجرا.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء خريفية لطيفة في مختلف المناطق. وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وتغطي السماء كميات من السحب العالية، مع المساء تصبح الأجواء باردة في الجبال، ومنعشة في باقي المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة. وتسود أجواء خريفية معتدلة تماما في كافة المناطق مع كميات من السحب العالية.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات، مع المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية لطيفة شديدة الاعتدال في مختلف المناطق.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب. مع المساء تصبح الأجواء باردة في الجبال، ومنعشة في باقي المناطق.