حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الثلاثاء

تبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.وتغطي السماء كميات من السحب العالية، مع المساء تصبح الأجواء باردة في الجبال، ومنعشة في باقي المناطق. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتبقى الأجواء خريفية لطيفة في مختلف المناطق.

وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وتغطي السماء كميات من السحب العالية، مع المساء تصبح الأجواء باردة في الجبال، ومنعشة في باقي المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة. وتسود أجواء خريفية معتدلة تماما في كافة المناطق مع كميات من السحب العالية.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات، مع المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، تسود أجواء خريفية لطيفة شديدة الاعتدال في مختلف المناطق. ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب. مع المساء تصبح الأجواء باردة في الجبال، ومنعشة في باقي المناطق.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف أخر على درجات الحرارة. وتسود أجواء خريفية معتدلة في كافة المناطق.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد، مع كميات من السحب المنخفضة والمتوسطة.

وتكون الحرارة ضمن المعدل السنوي العام. مع المساء والليل يصبح الجو منعشا إلى باردا نسبيا.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الأجواء شديدة الدفء والاعتدال خاصة في المناطق الجبلية وأجواء خريفية.

وتغطي السماء كميات متفرقة من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع المساء يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد خاصة في الجبال.

أما يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. وتسود أجواء خريفية بحتة في كافة المناطق.

وتبقى الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد. ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.