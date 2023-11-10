حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يطرأ، اليوم الجمعة، انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة. وتسود أجواء خريفية معتدلة تماما في كافة المناطق مع كميات من السحب العالية.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يطرأ، اليوم الجمعة، انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة. وتسود أجواء خريفية معتدلة تماما في كافة المناطق مع كميات من السحب العالية. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات، مع المساء والليل يصبح الجو لطيفا ومنعشا. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: تسود أجواء خريفية لطيفة شديدة الاعتدال في مختلف المناطق. ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب. مع المساء تصبح الأجواء باردة في الجبال، ومنعشة في باقي المناطق. والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يطرأ انخفاض طفيف أخر على درجات الحرارة. وتسود أجواء خريفية معتدلة في كافة المناطق. وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد، مع كميات من السحب المنخفضة والمتوسطة. وتكون الحرارة ضمن المعدل السنوي العام. مع المساء والليل يصبح الجو منعشا إلى باردا نسبيا.

الإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الأجواء شديدة الدفء والاعتدال خاصة في المناطق الجبلية وأجواء خريفية. وتغطي السماء كميات متفرقة من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع المساء يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد خاصة في الجبال.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. وتسود أجواء خريفية بحتة في كافة المناطق. وتبقى الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد. ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.