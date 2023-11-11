حالة الطقس: الحرارة فوق معدلاتها تنخفض مساءً

يزداد تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتهطل أمطار محلية متفرقة في بعض المناطق، قد تكون غزيرة لفترات قصيرة في نطاقات جغرافية ضيفة، وفي ساعات المساء والليل يصبح الطقس باردًا نسبيًا.

ترتفع درجات الحرارة مجددًا اليوم، السبت، لتبقى فوق معدلاتها العامة بعدة درجات، حيث يسود طقس حارًا نسبيًا خلال ساعات النهار، وفي ساعات الليل تتكاثر السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية متفرقة في بعض المناطق، قد يصحبها حدوث الرعد أحيانا.

الأحد: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها فوق معدلاتها، وتغطي السماء سحب على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويزداد تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتهطل أمطار محلية متفرقة في بعض المناطق، قد تكون غزيرة لفترات قصيرة في نطاقات جغرافية ضيفة، وفي ساعات المساء والليل يصبح الطقس باردًا نسبيًا.

الاثنين: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس خريفيًا معتدلاً خلال ساعات النهار، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة، وباردًا خلال ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيًا ورطبة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها العامة، ويتحول الطقس الى بارد ٍ نسبيًا وغائمٍ جزئيًا الى غائم نهارًا، وتسقط أمطار متفرقة خاصة في عدة مناطق، وتهب رياح نشطة، فيما يكون الطقس باردًا ليلاً مع تواصل فرص هطول أمطار متفرقة في عدة مناطق.

الأربعاء: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس باردًا نسبيًا خلال ساعات النهار، وتهطل أمطار متفرقة في أجزاء غير شاملة من شمال ووسط البلاد وتنشط الرياح، وفي ساعات الليل يتحول الطقس الى بارد.