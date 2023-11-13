حالة الطقس: أجواء خريفية غير مستقرة حتى السبت

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف وحارا نسبيا نهارا.

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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أما في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف أخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية وغير مستقرة في كافة المناطق.

الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد، وقد تكون غزيرة في بعض المناطق.

وتكون الحرارة دون المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام، مع المساء والليل يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء خريفية معتدلة في كافة المناطق بما في ذلك المناطق الجبلية.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة، ومع المساء يصبح الجو منعشا وباردا.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية لطيفة نهارا في مختلف المناطق بما في ذلك المناطق الجبلية.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب المنخفضة وفرصة لبعض الزخات المطرية، مع المساء تصبح الأجواء باردة في الجبال ومنعشة في باقي المناطق.

يوم السبت، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، وتسود أجواء خريفية لطيفة نهارا في مختلف المناطق بما في ذلك المناطق الجبلية.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة، مع المساء تصبح الأجواء بادرة في الجبال ومنعشة في باقي المناطق.