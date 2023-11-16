حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة حتى السبت

تغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة، ومع المساء يصبح الجو منعشا وباردا. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتبقى الأجواء خريفية معتدلة في كافة المناطق بما في ذلك المناطق الجبلية.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة، ومع المساء يصبح الجو منعشا وباردا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية لطيفة نهارا في مختلف المناطق بما في ذلك المناطق الجبلية.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب المنخفضة وفرصة لبعض الزخات المطرية، مع المساء تصبح الأجواء باردة في الجبال ومنعشة في باقي المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم السبت، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، وتسود أجواء خريفية لطيفة نهارا في مختلف المناطق بما في ذلك المناطق الجبلية.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة، مع المساء تصبح الأجواء بادرة في الجبال ومنعشة في باقي المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.