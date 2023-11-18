حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم السبت، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، ولطيفًا خلال ساعات النهار، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة في شمال البلاد، وباردًا خلال ساعات المساء والليل، وفي ساعات حول منتصف الليل تنشط الرياح، وتسقط الأمطار تدريجيًا في الساحل الشمالي وأجزاء من شمال البلاد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام

الأحد: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، يتمركز سطحيًا شمال شرق جزيرة قبرص، لذا، يطرأ انخفاض تدريجي ملموس على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تسقط الأمطار في شمال البلاد، ويكون الطقس مغبرًا في وسط وجنوب البلاد، وخلال ساعات الظهيرة والمساء تنتشر الأمطار تدريجيًا إلى مختلف المناطق، وفي ساعات المساء والليل يصبح الطقس باردًا وعاصفًا وماطرًا في مختلف المناطق، وتكون الأمطار غزيرة على فترات متقاربة أحيانًا، ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات البرَد، وتهب رياح قوية تتجاوز حاجز 60 كم/ ساعة.

الاثنين: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة حيث تزداد برودة الأجواء، ويتواصل تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في مختلف المناطق، تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية وبَرَد، وتتراجع الهطولات عن أجزاء من شمال ووسط البلاد نهارًا، فيما تستمر بالهطول على فترات حتى ساعات الليل في بقية الأجزاء الوسطى والجنوبية، وتبقى سرعة الرياح مرتفعة في النصف الاول من اليوم، تتراجع لاحقًا.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع استمرارها دون معدلاتها العامة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم، وتبقى الفرصة مهيأة خلال ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة مستقرة، ويميل الطقس للاستقرار التدريجي لاحقًا.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس لطيفًا خلال ساعات منتصف النهار خاصة في المناطق المنخفضة، وباردًا في بقية الأوقات، حيث تنشط الرياح الشرقية الجافة.

تحذيرات:

- خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة والسواحل.

- شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.

- خطر تدني مستويات الرؤية الأفقية بفعل الغيوم الملامسة لسطح الأرض.

- خطر الانزلاق على الطرقات خاصة مع بداية هطول الأمطار.