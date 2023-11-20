حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خلال المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية، وشدة سرعة الرياح.

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الإثنين، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار فوق معظم تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خلال المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية، وشدة سرعة الرياح.

أما في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء خريفية في مختلف المناطق، وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب المنخفضة، وفرصة لبعض الزخات المطرية. مع المساء يصبح الجو باردا خاصة في الجبال.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية معتدلة في كافة المناطق وقت الظهيرة بما في ذلك المناطق الجبلية.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة. بينما يصبح الجو باردا في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل في مختلف المناطق.

وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية غائمة ومعتدلة نسبيا.