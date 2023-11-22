حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة

تغطي السماء كميات كبيرة من السحب المنخفضة، وفرصة لبعض الزخات المطرية. مع المساء يصبح الجو باردا خاصة في الجبال. الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتسود أجواء خريفية في مختلف المناطق، وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب المنخفضة، وفرصة لبعض الزخات المطرية. مع المساء يصبح الجو باردا خاصة في الجبال.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء خريفية معتدلة في كافة المناطق وقت الظهيرة بما في ذلك المناطق الجبلية.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة. بينما يصبح الجو باردا في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل في مختلف المناطق.

وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية غائمة ومعتدلة نسبيا.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل.

وتكون الحرارة ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب المنخفضة والمتوسطة.

مع المساء يصبح الجو باردا خاصة في الجبال وبارد نسبي في باقي المناطق.

يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل.

وتكون الحرارة حول المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام. ويكون الجو مشمسا إلى غائما جزئيا.

مع المساء يصبح الجو باردا خاصة في الجبال وبارد نسبي في باقي المناطق.