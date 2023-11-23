حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الأحد

تغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة. بينما يصبح الجو باردا في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتسود أجواء خريفية معتدلة في كافة المناطق وقت الظهيرة بما في ذلك المناطق الجبلية.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة. بينما يصبح الجو باردا في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل في مختلف المناطق.

وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية غائمة ومعتدلة نسبيا.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل.

وتكون الحرارة ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب المنخفضة والمتوسطة.

مع المساء يصبح الجو باردا خاصة في الجبال وبارد نسبي في باقي المناطق.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل.

وتكون الحرارة حول المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام. وتكون الأجواء مشمسة إلى غائمة.

مع المساء يصبح الجو باردا خاصة في الجبال وبارد نسبي في باقي المناطق.

أما في يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تصبح دوت المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك نتيجة حالة جديدة من الاضطرابات الجوية. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

في يوم الثلاثاء، تتواصل الأجواء غير المستقرة في البلاد، وتشهد أجزاء واسعة من البلاد تساقطا متفرقا للأمطار، وقد تكون غزيرة في بعض الفترات.

ويكون الطقس ياردا نسبيا إلى بارد في ساعات النهار، وتكون الأجواء باردة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.