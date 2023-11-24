حالة الطقس: أجواء خريفية غائمة وباردة

لا يطرأ يغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل في مختلف المناطق. وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية غائمة ومعتدلة نسبيا.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد ألا يطرأ، اليوم الجمعة، تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل في مختلف المناطق. وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية غائمة ومعتدلة نسبيا. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل. وتكون الحرارة ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب المنخفضة والمتوسطة. مع المساء يصبح الجو باردا خاصة في الجبال وبارد نسبي في باقي المناطق. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة في ساعات الصباح والمساء والليل. وتكون الحرارة حول المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام. وتكون الأجواء مشمسة إلى غائمة. مع المساء يصبح الجو باردا خاصة في الجبال وبارد نسبي في باقي المناطق.

الإثنين: يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تصبح دوت المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك نتيجة حالة جديدة من الاضطرابات الجوية. والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

الثلاثاء: تتواصل الأجواء غير المستقرة في البلاد، وتشهد أجزاء واسعة من البلاد تساقطا متفرقا للأمطار، وقد تكون غزيرة في بعض الفترات. ويكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد في ساعات النهار، وتكون الأجواء باردة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.