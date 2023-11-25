حالة الطقس: توقعات بأمطار متفرقة بدءًا من الأحد

تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لامتداد منخفض جوي وتوقعات بسقوط أمطار متفرقة بدءًا من يوم الأحد حتى الثلاثاء

تبقى درجات الحرارة، اليوم السبت، حول معدلاتها السنوية العامة مع ارتفاع طفيف، ويكون الطقس غائمًا بسحب على ارتفاعات عالية، لطيفًا خلال ساعات النهار، باردًا نسبيًا أثناء الصباح وساعات المساء والليل.

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الأحد: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها بقليل، ويكون الطقس باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا إلى صافٍ خلال ساعات النهار، وفي ساعات الليل يصبح الطقس باردًا بشكلٍ لافت، وتهب رياح قوية، ويبدأ تساقط الأمطار في شمال البلاد خاصة في وقت متأخر من الليل، وتمتد فجر الاثنين إلى بقية المناطق.

الاثنين: يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 5 درجات مئوية، وتتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لامتداد منخفض جوي، بحيث تنتشر الأمطار في ساعات الفجر والصباح الأولى لمختلف المناطق، تكون غزيرة أحيانًا، وتهب رياح قوية، وفي النصف الثاني من اليوم تصبح الأمطار متفرقة، وتتراجع سرعة الرياح.

الثلاثاء: تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 5 درجات مئوية، ويبقى الطقس باردًا نهارًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خلال ساعات الصباح، وباردًا بشكلٍ لافت في ساعات المساء والليل.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتغطي السماء سحب على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الأجواء لطيفة حول منتصف النهار، باردة خلال ساعات الصباح وفي المساء والليل.