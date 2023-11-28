حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة

تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى. الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرفية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم وباردا نهارا شديد البرودة ليلا.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرفية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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في يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى متدنية بشكل عام. ويسود خلال النهار جو جاف وغائم جزئي وبارد نسبي إلى بارد في ساعات النهار.

ويسود خلال المساء والليل والفجر والصباح الباكر جو بارد إلى شديد البرودة. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويسود خلال النهار جو مشمس إلى غائم جزئي وبارد في ساعات الصباح.

وتعمل الرياح الشرقية النشطة أحيانا إلى زيادة الإحساس بالبرودة. مع المساء والليل تعود الأجواء باردة بشكل كبير.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء مشمسة بالعموم. ويسود جو معتدل ودافئ نسبي في ساعات النهار.

ويسود جو بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ويبقى الجو مشمسا بوجه عام وبعض السحب العالية المتوسطة والعالية.

مع المساء يصبح الجو باردا وجافا وتنخفض الحرارة بشكل كبير، ويستمر الحال حتى ساعات الصباح المتأخر من اليوم الثاني. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.