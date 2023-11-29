حالة الطقس: أجواء جافة نهارا وباردة ليلا

تسود خلال النهار أجواء جافة وغائمة تميل إلى البرودة في ساعات النهار. وخلال المساء والليل والفجر والصباح الباكر، تسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، التي تبقى متدنية بشكل عام.

وتسود خلال النهار أجواء جافة وغائمة تميل إلى البرودة في ساعات النهار.

وخلال المساء والليل والفجر والصباح الباكر، تسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة.

الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية.

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أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويسود خلال النهار جو مشمس إلى غائم جزئي وبارد في ساعات الصباح.

وتعمل الرياح الشرقية النشطة أحيانا إلى زيادة الإحساس بالبرودة. مع المساء والليل تعود الأجواء باردة بشكل كبير.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء مشمسة بالعموم. ويسود جو معتدل ودافئ نسبي في ساعات النهار. ويسود جو بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ويبقى الجو مشمسا بوجه عام وبعض السحب العالية المتوسطة والعالية.

مع المساء يصبح الجو باردا وجافا وتنخفض الحرارة بشكل كبير، ويستمر الحال حتى ساعات الصباح المتأخر من اليوم الثاني. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

في يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ويبقى الجو مشمسا إلى غائم جزئي.

مع المساء يعود الجو باردا نسبيا إلى بارد، وتنخفض الحرارة بشكل ملموس، ويبقى الحال حتى صبيحة اليوم التالي. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.