حالة الطقس: أجواء خريفية دافئة حتى الأحد

يسود خلال النهار جو خريفي مشمس إلى غائم جزئي وبارد في ساعات الصباح. وتعمل الرياح الشرقية النشطة أحيانا إلى زيادة الإحساس بالبرودة. مع المساء والليل تعود الأجواء باردة بشكل كبير.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس.

ويسود خلال النهار جو خريفي مشمس إلى غائم جزئي وبارد في ساعات الصباح.

وتعمل الرياح الشرقية النشطة أحيانا إلى زيادة الإحساس بالبرودة. مع المساء والليل تعود الأجواء باردة بشكل كبير.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام" وفي يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء مشمسة بالعموم. ويسود جو خريفي معتدل ودافئ نسبي في ساعات النهار. ويسود جو بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ويبقى الجو مشمسا بوجه عام وبعض السحب العالية المتوسطة والعالية.

مع المساء يصبح الجو باردا وجافا وتنخفض الحرارة بشكل كبير، ويستمر الحال حتى ساعات الصباح المتأخر من اليوم الثاني.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ويبقى الجو مشمسا إلى غائم جزئي.

مع المساء يعود الجو باردا نسبيا إلى بارد، وتنخفض الحرارة بشكل ملموس، ويبقى الحال حتى صبيحة اليوم التالي. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.