حالة الطقس: أجواء خريفية معتدلة ودافئة

لا يطرأ، اليوم الجمعة، تغير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء مشمسة بالعموم. ويسود جو خريفي معتدل ودافئ نسبي في ساعات النهار. ويسود جو بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد ألا يطرأ، اليوم الجمعة، تغير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء مشمسة بالعموم. ويسود جو خريفي معتدل ودافئ نسبي في ساعات النهار. ويسود جو بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ويبقى الجو مشمسا بوجه عام وبعض السحب العالية المتوسطة والعالية. مع المساء يصبح الجو باردا وجافا وتنخفض الحرارة بشكل كبير، ويستمر الحال حتى ساعات الصباح المتأخر من اليوم الثاني. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ويبقى الجو مشمسا إلى غائم جزئي. مع المساء يعود الجو باردا نسبيا إلى بارد، وتنخفض الحرارة بشكل ملموس، ويبقى الحال حتى صبيحة اليوم التالي. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.