حالة الطقس: مشمسة والحرارة فوق معدلاتها

تستمر الأجواء مستقرة وغالبًا مشمسة، اليوم السبت، دون تغير يُذكر على درجات الحرارة ويبقى الطقس لطيفًا خلال ساعات النهار

تستمر الأجواء مستقرة، وغالبًا مشمسة، اليوم السبت، دون تغير يُذكر على درجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها العامة، ويبقى الطقس لطيفًا خلال ساعات النهار وباردًا مساءً وليلاً.

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الأحد: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة، وتظهر السحب العالية في النصف الثاني من النهار، فيما يتحول إلى بارد في ساعات المساء والليل والصباح الباكر.

الاثنين: تغطي السماء سحب على ارتفاعات عالية مع درجات حرارة فوق معدلاتها العامة ويكون الطقس دافئًا خلال ساعات منتصف النهار، فيما يميل للبرودة متأثرًا برياح شرقية بقية الأوقات.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها فوق معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا ولطيفًا خلال ساعات النهار وباردًا في بقية الأوقات، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق.

الأربعاء: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا خلال ساعات النهار مع احتمال هطول أمطار خفيفة في شمال البلاد، وباردًا خلال ساعات المساء والليل، وتنشط الرياح أحيانا.