حالة الطقس: أجواء دافئة نهارا وباردة ليلا

يطرأ، اليوم الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة، وتظهر السحب العالية في النصف الثاني من النهار، فيما يتحول إلى بارد في ساعات المساء والليل والصباح الباكر.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يطرأ، اليوم الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة، وتظهر السحب العالية في النصف الثاني من النهار، فيما يتحول إلى بارد في ساعات المساء والليل والصباح الباكر.

الإثنين: تغطي السماء سحب على ارتفاعات عالية مع درجات حرارة فوق معدلاتها العامة ويكون الطقس دافئا خلال ساعات منتصف النهار، فيما يميل للبرودة متأثرا برياح شرقية بقية الأوقات.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها فوق معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس غائما جزئيا ولطيفا خلال ساعات النهار وباردا في بقية الأوقات، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق.

الأربعاء: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس باردا نسبيا وغائما جزئيا خلال ساعات النهار مع احتمال هطول أمطار خفيفة شمالي البلاد، وباردا خلال ساعات المساء والليل، وتنشط الرياح أحيانا.