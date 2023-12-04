حالة الطقس: درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة

تغطي السماء سحب على ارتفاعات عالية مع درجات حرارة فوق معدلاتها العامة ويكون الطقس دافئا خلال ساعات منتصف النهار، فيما يميل للبرودة متأثرا برياح شرقية بقية الأوقات.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد لهذا اليوم، الإثنين، أن تغطي السماء سحب على ارتفاعات عالية مع درجات حرارة فوق معدلاتها العامة ويكون الطقس دافئا خلال ساعات منتصف النهار، فيما يميل للبرودة متأثرا برياح شرقية بقية الأوقات.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها فوق معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس غائما جزئيا ولطيفا خلال ساعات النهار وباردا في بقية الأوقات، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق.

الأربعاء: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس باردا نسبيا وغائما جزئيا خلال ساعات النهار مع احتمال هطول أمطار خفيفة شمالي البلاد، وباردا خلال ساعات المساء والليل، وتنشط الرياح أحيانا.

الخميس: توالي الحرارة رحلة الانخفاض وتتأثر البلاد بأجواء مضطربة وتتساقط الأمطار في مناطق مختلفة من شمالي ووسط البلاد مع جو بارد في المناطق الجبلية وبارد نسبي في المناطق السهلية والساحلية. ليلا يسود جو أكثر برودة ويتواصل هطول الأمطار على فترات في مناطق مختلفة.

الجمعة: تبقى الأجواء باردة بشكل كبير، وتكون الحرارة دون المعدل السنوي العام بنحو الثلاث درجات مئوية، وتتساقط الأمطار في مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد وقد تكون غزيرة في بعض الفترات.