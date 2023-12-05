حالة الطقس: أمطار متفرقة والحرارة بانخفاض

تتأثر البلاد باضطرابات جوية وتتساقط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد. وفي ساعات المساء والليل تسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

وتتأثر البلاد باضطرابات جوية وتتساقط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد.

وفي ساعات المساء والليل تسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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أما في يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق. ليلا تنخفض الحرارة بشكل أكبر ويسود جو بارد.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتتأثر البلاد بأجواء مضطربة، وتتساقط الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد، مع جو بارد في المناطق الجبلية، وبارد نسبي في المناطق الساحلية.

ليلا يسود جو أكثر برودة، ويتواصل هطول الأمطار على فترات في مناطق مختلفة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، تبقى الأجواء باردة نسبيا، وتكون الحرارة حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل.

وتتساقط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.