حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى السبت

تتأثر البلاد بأجواء مضطربة، وتتساقط الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد، مع جو بارد في المناطق الجبلية، وبارد نسبي في المناطق الساحلية. ليلا يسود جو أكثر برودة، ويتواصل هطول الأمطار على فترات في مناطق مختلفة.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة.

وتتأثر البلاد بأجواء مضطربة، وتتساقط الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد، مع جو بارد في المناطق الجبلية، وبارد نسبي في المناطق الساحلية.

ليلا يسود جو أكثر برودة، ويتواصل هطول الأمطار على فترات في مناطق مختلفة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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في يوم الجمعة، تبقى الأجواء باردة نسبيا، وتكون الحرارة حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل.

وتتساقط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد.

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء غائمة، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلقة في شمال ووسط البلاد.

مع المساء يصبح الجو أكثر بروده، وتنخفض الحرارة بشكل ملموس ويبقى الحال حتى صبيحة الأحد.