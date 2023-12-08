حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

تبقى الأجواء باردة نسبيا، اليوم، وتكون الحرارة حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل. وتتساقط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد لهذا اليوم، الجمعة، بأن تبقى الأجواء باردة نسبيا، وتكون الحرارة حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل. وتتساقط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد. الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء غائمة، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلقة في شمال ووسط البلاد. مع المساء يصبح الجو أكثر بروده، وتنخفض الحرارة بشكل ملموس ويبقى الحال حتى صبيحة الأحد.

الأحد: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين. خلال النهار يسود حو دافئ نسبيا خاصة في المناطق السهلية والساحلية. وجو أقل دفئا في المناطق الجبلية. مع ساعات المساء والليل يسود جو بارد في مختلف المناطق.

الإثنين: لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو غائما جزئيا نهارا وباردا في ساعات المساء والصباح والليل، وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو ثلاث درجات مئوية.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تعود لمعدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، وتتساقط الأمطار في مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد وقد تكون غزيرة في بعض الفترات.

الأربعاء: يبقى الجو باردا في ساعات النهار وتبقى الفرصة سانحة لزخات من الأمطار في مختلف المناطق الشمالية والوسطى من البلاد نتيجة استمرار تأثر البلاد بأجواء غير مستقرة نتيجة منخفض جوي.