حالة الطقس: بارد نسبيًا وأمطار متفرفة

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الطقس في حالة من عدم الاستقرار الجوي، بحيث تغطي السماء سحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة، وتسقط زخات متفرقة من المطر

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم السبت، لتصبح حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس باردًا نسبيًا إلى بارد وغائمًا جزئيًا إلى غائم، مع فرصة لهطول الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية، ومنها رعدية غزيرة أحيانًا، فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار في أواسط البلاد، وتنشط الرياح مع هبات قوية أحيانًا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

الأحد: يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة التي تعود لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، مع بقاء الطقس غائمًا جزئيًا بسحب عالية ولطيفًا خلال ساعات النهار، وباردًا بوجه عام خلال ساعات المساء والليل.

الاثنين: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الطقس في حالة من عدم الاستقرار الجوي، بحيث تغطي السماء سحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة، وتسقط زخات متفرقة من المطر، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا في مناطق من البلاد وبعض الزخات في مناطق أخرى متفرقة.

الثلاثاء: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا، وسط توقعات بهطول الأمطار على فترات في مختلف المناطق خاصة خلال ساعات المساء والليل، ومنها الغزيرة أحيانًا والمصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد، كما وتهب رياح قوية.

الأربعاء: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا على فترات في مختلف المناطق، وتتراجع الأمطار وتخف سرعة الرياح خلال ساعات المساء وتتوقف ليلاً.