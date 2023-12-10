حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة

خلال النهار تسود أجواء دافئة خاصة في المناطق السهلية والساحلية، وجو أقل دفئا في المناطق الجبلية، مع ساعات المساء والليل يسود جو بارد في مختلف المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم وتسود أجواء خريفية دافئة نسبيا.

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين.

خلال النهار تسود أجواء دافئة خاصة في المناطق السهلية والساحلية، وجو أقل دفئا في المناطق الجبلية، مع ساعات المساء والليل يسود جو بارد في مختلف المناطق.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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في يوم الإثنين، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو غائما جزئيا نهارا وباردا في ساعات المساء والصباح والليل.

وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

في ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق في البلاد.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وتسقط الأمطار على معظم المناطق وتكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يبقى الجو باردا في ساعات النهار، وتبقى الفرصة سانحة لزخات من الأمطار في مختلف المناطق الشمالية، وخاصة في المناطق الوسطى من البلاد، نتيجة استمرار تأثر البلاد بأجواء غير مستقرة ومنخفض جوي.

الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.