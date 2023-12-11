حالة الطقس: أجواء غائمة نهارا وباردة ليلا

تبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. في ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق في البلاد.

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، ويكون الجو غائما جزئيا نهارا وباردا في ساعات المساء والصباح والليل.

وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

في ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق في البلاد.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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أما في يوم الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وتسقط الأمطار على معظم المناطق وتكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وتسقط الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ومن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة أيام الخميس والجمعة مع أجواء مستقرة نهارا وباردة نسبيا، مع استمرار تدفق الرياح الشرقية الجافة.