حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.

تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، اليوم الثلاثاء، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

وفي ساعات الليل تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وتسقطه الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا،

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.

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في يوم الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وتسقط الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.