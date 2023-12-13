حالة الطقس: بارد وماطر

تسقط الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا. الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الأربعاء، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وتسقط الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.

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أما في يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين إلى 3 درجات مئوية.

ويكون الجو غائما جزئيا نهارا وباردا في ساعات المساء والصباح والليل.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى تراوح مكانها مع أجواء باردة في الصباح والمساء والليل، بينما يكون الجو باردا في ساعات المساء والليل في مختلف المناطق.

أما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون اعلى من المعدل السنوي بنحو 3 درجات مئوية.

ويكون الطقس مشمسا إلى غائم في النهار ومائلا للدفء فترة الظهيرة، في المساء والليل يصبح الجو باردا وجافا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

أما يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجة المئوية الواحدة.

ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم. وباردا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر