حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر، تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤياالأفقية.

يتوقع الراصد الجوي أن يستمر التأثير بالمنخفض الجوي، اليوم الأحد، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم باردا في معظم المناطق باردا نسبيا في الأغوار، وماطرا على فترات على بعض المناطق.

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وفي ساعات المساء والليل ينحسر المنخفض الجوي، وتميل الأجواء إلى الاستقرار.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر، تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح التي تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 60 كم/ساعة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية.

أما في يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ويميل إلى الدفء في بقية المناطق.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة في الصباح والمساء والليل، وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة.

ويكون الجو باردا في ساعات المساء والليل في مختلف المناطق. وتبقى الرياح الشرقية معتدلة السرعة.