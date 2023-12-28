حالة الطقس: أجواء غائمة وتميل إلى الدفء حتى الإثنين

يميل الجو إلى الدفء في بقية المناطق نهارا. ويكون الطقس باردا ليلا في كافة المناطق. الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، حيث يبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

ويميل الجو إلى الدفء في بقية المناطق نهارا. ويكون الطقس باردا ليلا في كافة المناطق.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية.

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أما في يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

ويبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ويميل إلى الدفء في بقية المناطق.

والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو مشمسا إلى غائم نهارا، وباردا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الحرارة حول المعدل السنوي العام. ويكون الطقس باردا ليلا في كافة المناطق.

الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون اعلى من المعدل السنوي بقليل.

ويكون الطقس مشمسا إلى غائم في النهار ومائلا للدفء فترة الظهيرة.

في المساء والليل يصبح الجو باردا وجافا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

في يوم الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا نهارا وباردا في ساعات المساء والصباح والليل دون أن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتكون درجات الحرارة حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل. ويكون الطقس باردا ليلا في كافة المناطق خاصة الجبلية منها.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود خلال النهار أجواء غائمة، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في بعض المناطق. ليلا تسود أجواء باردة في كافة المناطق خاصة الجبال منها.