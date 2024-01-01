حالة الطقس: أجواء غائمة وتميل إلى الدفء

يبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون، الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة.

ويبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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في يوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة.

إذ يبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأربعاء، لن يطرأ أي تغير على درجات الحرارة، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم نهارا وباردا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الحرارة حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل. ويكون الطقس باردا ليلا في كافة المناطق، وكذلك الحال في ساعات الصباح الباكر.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية،

الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وتسود خلال النهار أجواء غائمة وباردة في ساعات الصباح.

وتعمل الرياح الشرقية النشطة أحيانا إلى زيادة الإحساس بالبرودة. مع المساء والليل تعود الأجواء باردة بشكل كبير.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وتسود خلال النهار أجواء غائمة وبارد في ساعات الصباح، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق وفي بعض الفترات وتكون محلية الطابع. مع المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل كبير.