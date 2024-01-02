حالة الطقس: أجواء باردة واحتمال سقوط أمطار متفرقة

يبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة.

إذ يبقى الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل إلى الدفء في بقية المناطق، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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في يوم الأربعاء، لن يطرأ أي تغير على درجات الحرارة، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم نهارا وباردا في المساء والليل والفجر والصباح الباكر.

وتكون الحرارة حول المعدل السنوي العام أو أعلى بقليل. ويكون الطقس باردا ليلا في كافة المناطق، وكذلك الحال في ساعات الصباح الباكر.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية،

الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ويميل إلى الدفء في بقية المناطق.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وتسود خلال النهار أجواء غائمة وباردة في ساعات الصباح.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق وفي بعض الفترات، وتكون محلية الطابع، مع المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل كبير.