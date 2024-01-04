حالة الطقس: أجواء غائمة ومتقلبة حتى الأحد

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا، ويميل إلى الدفء في بعض المناطق.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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أما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وتسود خلال النهار أجواء غائمة وباردة في ساعات الصباح.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق وفي بعض الفترات، وتكون محلية الطابع، مع المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل كبير.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج،

في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا في الصباح والمساء والليل.

بينما تسود أجواء غائمة في فترة الظهيرة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين إلى 3 درجات مئوية.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين.

وتسود خلال النهار أجواء غائمة ومائلة للبرودة في المناطق الجبلية، ليلا تسود أجواء باردة بشكل لافت.