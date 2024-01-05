حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

من المتوقع أن يطرأ، اليوم الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وتسود خلال النهار أجواء غائمة وباردة في ساعات الصباح.

منظر عام في منطقة الجليل (عرب 48)

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية في البلاد أن يطرأ، اليوم الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وتسود خلال النهار أجواء غائمة وباردة في ساعات الصباح.

كما تتهيأ الفرصة لهطول زخات من المطر في بعض المناطق وفي بعض الفترات، وتكون محلية الطابع، مع المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل كبير.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا في الصباح والمساء والليل.

كما تسود أجواء غائمة في فترة الظهيرة، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين إلى 3 درجات مئوية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأحد، فلن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين.

كما تسود خلال النهار أجواء غائمة ومائلة للبرودة في المناطق الجبلية، ليلا تسود أجواء باردة بشكل لافت.