حالة الطقس: غائم جزئيًا والحرارة فوق معدلاتها

تستقر الأجواء على درجات حرارة فوق معدلاتها السنوية إلى الأربعاء حيث توقعات بهطول زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم السبت، وتكون أعلى من معدلاتها العامة بعدة درجات، ويستقر الطقس غائمًا جزئيًا وباردًا نسبيًا فوق الجبال لطيفًا في بقية المناطق، وباردًا أثناء ساعات المساء والليل.

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الأحد: يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس صافيًا صباحًا ثم تظهر لاحقًا السحب على ارتفاعات عالية، ويكون الطقس لطيفًا نهارًا في الجبال ويميل للدفء في المناطق المنخفضة، ويكون الطقس باردًا صباحًا، مساءً وليلا.

الاثنين: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تستمر فوق معدلاتها، وتغطي السماء سحب على ارتفاعات عالية، ويسود طقس لطيف في الجبال معتدلاً في بقية المناطق نهارًا، باردًا مساءً وليلا.

الثلاثاء: يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس صافيًا يتحول إلى غائمٍ جزئيًا، يميل للبرودة فوق الجبال ولطيفًا في بقية المناطق، وخلال ساعات المساء والليل تزداد برودة الأجواء.

الأربعاء: تتأثر المنطقة تدريجياً بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتهب رياح قوية، ويكون الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا في شمال البلاد، وخلال ساعات المساء والليل تنتشر الأمطار صوب المناطق الوسطى والجنوبية.