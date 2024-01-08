حالة الطقس: أجواء غائمة والحرارة بانخفاض

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائه معتدلا في معظم المناطق.

وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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في يوم الثلاثاء، يكون الجو، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة.

ويصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ويميل إلى الدفء في بقية المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تعود إلى المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود خلال النهار أجواء غائمة وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مختلف المناطق الشمالية والوسطى من البلاد.

ليلا، تسود أجواء باردة في كافة المناطق خاصة الجبال منها، ويستمر تساقط الأمطار في مختلف المناطق على فترات.

وتتأثر البلاد في ساعات المساء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.