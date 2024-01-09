حالة الطقس: انخفاض آخر على درجات الحرارة

يصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ويميل إلى الدفء في بقية المناطق. الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة.

ويصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ويميل إلى الدفء في بقية المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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أما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تعود إلى المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود خلال النهار أجواء غائمة وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مختلف المناطق الشمالية والوسطى من البلاد.

ليلا، تسود أجواء باردة في كافة المناطق خاصة الجبال منها، ويستمر تساقط الأمطار في مختلف المناطق على فترات.

وتتأثر البلاد في ساعات المساء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويستمر تأثر البلاد يوم الخميس بالمنخفض الجوي، ويزداد تعمقا، ويكون الجو غائما باردا وماطرا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة.

وتسقط الأمطار على معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.