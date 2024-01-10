حالة الطقس: منخفض جوي حتى الجمعة

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي، من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، التي تعود إلى المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتتأثر البلاد في ساعات المساء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة.

وتسود خلال النهار أجواء غائمة وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مختلف المناطق الشمالية والوسطى من البلاد.

ليلا، تسود أجواء باردة في كافة المناطق خاصة الجبال منها، ويستمر تساقط الأمطار في مختلف المناطق على فترات.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي، من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

ويستمر تأثر البلاد يوم الخميس بالمنخفض الجوي، ويزداد تعمقا، ويكون الجو غائما باردا وماطرا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة.

وتسقط الأمطار على معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما، باردا وماطرا.

ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من المعدل السنوي بقليل.

وتكون الأجواء مشمسة إلى غائمة في النهار ومائلة للدفء فترة الظهيرة، خاصة في المناطق السهلية والمنخفضة.

في المساء والليل يصبح الجو باردا وجافا. الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.